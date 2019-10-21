Путин и президент Египта обсудят в Сочи восстановление авиасообщения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Экономическая часть повестки двусторонней встречи президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси 23 октября в Сочи на полях саммита Россия-Африка включает вопросы восстановления авиасообщения между странами, хода реализации проекта строительства АЭС "Эль-Дабаа" и создания в Египте российской промышленной зоны.

"Несомненно, эта тема (восстановления авиасообщения - ИФ) будет обсуждаться. И в ходе предыдущей встречи (лидеров - ИФ) были даны некоторые поручения в данном контексте, и мы готовимся к этому обсуждению. Мы пригласили специально на беседу с ас-Сиси нашего министра транспорта, который выскажет свои соображения. Ну и египтяне, конечно, расскажут то, что делается, и то, что они собираются делать для того, чтобы авиарейсы были возобновлены в полном объеме", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

По его словам, ожидается также, что лидеры рассмотрят ход реализации крупных совместных проектов. "Речь о строительстве в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создании в восточном районе города Порт-Саид российской промышленной зоны", - пояснил Ушаков.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще запрещены.

Межправсоглашение о строительстве АЭС Россия и Египет подписали 19 ноября 2015 года. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 года. Получение строительной лицензии на I блок и его начало строительства ожидаются к середине 2020 года, разрешение на строительство II блока также ожидается в 2020 года. Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг. Как сообщалось, топливный контракт по АЭС "Эль-Дабаа" может составить $15 млрд.