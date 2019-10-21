Эксперт озвучила возможные сроки восстановления чартеров в Египет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры готовы в течение двух недель возобновить чартерные программы в Египет, если лидеры двух стран достигнут соглашения, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в понедельник.

23 октября в Сочи на саммите "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин обсудит с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси возможность возобновления чартерного авиасообщения. В Египте считают, что вероятность положительного решения этого вопроса велика.

Однако Тюрина напомнила, что на предыдущей встрече двух лидеров 17 октября 2018 года эта тема также обсуждалась, и по ее итогам Путин заявлял о стремлении в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам.

"Тогда рынок всколыхнулся, появилась надежда, что направление скоро откроют. Туроператоры рассчитывали к Новому году сформировать полноценный турпоток в Египет. Но прошел год и ничего не изменилось", - сказала представитель РСТ.

По ее словам, у турбизнеса по-прежнему нет никакой информации о перспективах направления, а значит невозможно строить планы, и зимняя перевозка сверстана без учета Египта.

"А о настроении рынка говорит, например, тот факт, что турагенты просят туроператоров организовать рекламники по отелям массового спроса в ОАЭ, чтобы снова готовить клиентам предложения на замену Египту", - добавила пресс-секретарь РСТ.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще запрещены.