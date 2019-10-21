Девочка, избившая сверстницу в Ижевске, была судима за разбой

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ижевске принял решение арестовать 16-летнюю обвиняемую в нанесении побоев сверстнице в присутствии других подростков в лесу, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Удмуртии в понедельник.

Отмечается, что следствие выявило еще два ее преступления в отношении малолетних. Так, в 2019 году она избила на улице десятилетнего мальчика и отобрала у него 200 рублей. Еще одному десятилетнему школьнику девочка летом также нанесла побои и под угрозой применения насилия тоже потребовала от него денег.

"Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении СКР.

Подчеркивается, что девочка ранее была судима: в 2018 году она получила условный срок за разбой.

Ранее сообщалось, что следователи управления начали проверку после появления в соцсетях видео с избиением девочки-подростка группой сверстников. Ролик был опубликован в интернете ранее в октябре. На нем видно, как подростки бьют по голове лежащую за земле девочку, пытаются выдрать ей волосы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).