В январе-июне на бизнесменов завели четыре дела о создании преступной группы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре назвали единичными случаи, когда дела по статье о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) возбуждают в отношении предпринимателей. В первом полугодии по этой статье возбудили только четыре дела, так или иначе связанные с бизнесом, заявил представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Для примера он привел решение московского суда, который вынес приговор группе подсудимых за незаконную банковскую деятельность в Москве, Чечне и Дагестане. Ущерб от их действий следствие оценило в 240 млн рублей. Куренной отметил, что в чистом виде подсудимые предпринимателями не были.

Статью 210 УК о создании преступного сообщества и участии в нем уточнили весной 2019 года по предложению президента Владимира Путина. В нее ввели ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Теперь за это полагается от восьми до 15 лет лишения свободы и исключается условный срок.

Первый подозреваемый по новой статье был арестован в конце мая в Томске.