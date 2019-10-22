Поиск

Сотруднику муниципального предприятия ограничат свободу за гибель ребенка в незакрытом люке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге суд приговорил к двум годам ограничения свободы 60-летнего инспектора муниципального казенного предприятия, который обнаружил в поселке Садовый 15 открытых люков, но ничего не предпринял. В один из люков упал 11-летний мальчик и умер. О решении суда сообщили в областном управлении СК.

Подсудимого признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Суд и следствие установили, что он обнаружил открытые люки 19 апреля 2018 года, но не стал искать, чьи они и требовать, чтобы их огородили или прикрыли, либо чтобы ямы были ликвидированы. Он также никого не проинформировал о проблеме. 28 апреля ребенок провалился в люк давно не использовавшейся выгребной ямы, попал в воду и умер от переохлаждения. Суд и следствие установили причинно-следственную связь между гибелью мальчика и бездействием подсудимого.

Осужденный работает в учреждении "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга".

Свердловская область СКР Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

"Норникель" пока не нашел подтверждений выхода газа на руднике, где произошло ЧП

Школьник из Новокуйбышевска умер, проглотив воздушный шарик

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда

Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Две сотни затонувших кораблей скопились в Волге в Астраханской области

Дело "Седьмой студии"

Новое рассмотрение дела "Седьмой студии" начнется 1 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');