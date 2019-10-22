Сотруднику муниципального предприятия ограничат свободу за гибель ребенка в незакрытом люке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге суд приговорил к двум годам ограничения свободы 60-летнего инспектора муниципального казенного предприятия, который обнаружил в поселке Садовый 15 открытых люков, но ничего не предпринял. В один из люков упал 11-летний мальчик и умер. О решении суда сообщили в областном управлении СК.

Подсудимого признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Суд и следствие установили, что он обнаружил открытые люки 19 апреля 2018 года, но не стал искать, чьи они и требовать, чтобы их огородили или прикрыли, либо чтобы ямы были ликвидированы. Он также никого не проинформировал о проблеме. 28 апреля ребенок провалился в люк давно не использовавшейся выгребной ямы, попал в воду и умер от переохлаждения. Суд и следствие установили причинно-следственную связь между гибелью мальчика и бездействием подсудимого.

Осужденный работает в учреждении "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга".