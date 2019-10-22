Житель Перми зарубил топором родственника, его сына и собаку

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - 67-летнего жителя Перми задержали по подозрению в убийстве 55-летнего шурина и 11-летнего племянника, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. По данным МВД, его также подозревают в убийстве собаки родственников.

Убитых нашли утром 22 октября в квартире, где они жили. Подозреваемого задержали несколько часов спустя, уточняют в СКР. По версии следствия, он зарубил родственников из "личных неприязненных отношений" в ночь на понедельник. В МВД сообщили, что убийство произошло в результате конфликта.

Подозреваемого задержали в Закамске с помощью сотрудников Росгвардии. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, добавили в МВД.