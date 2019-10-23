ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро россиянке, которую избивал муж-полицейский

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал за жительницей Воронежа, ставшей жертвой домашнего насилия, право на компенсацию морального вреда в размере 7,5 тыс. евро, сообщил на своей странице в фейсбуке представитель заявительницы Илья Сиволдаев.

Также ей присуждены 696 евро компенсации судебных расходов, понесенных в российских судах, и 1 тыс. евро за представительство заявительницы в ЕСПЧ. Сиволдаев отмечает, что такое решение суд вынес, ссылаясь на "недостатки российской правовой системы для рассмотрения актов насилия в семье". В частности, по его данным, российские суды не рассмотрели заявление в разумные сроки и не применили санкции к поведению обидчика его подзащитной, тем самым оставив его безнаказанными.

"Суд считает, что государство не выполнило свои обязательства по статье 3 Конвенции (Европейская конвекция о защите прав человека - ИФ). Таким образом, имело место нарушение этого положения", - пишет Сиволдаев, ссылаясь на постановление суда.

Жительница Воронежа более 10 лет пыталась добиться в российских судах наказания для бывшего мужа - подполковника милиции, который регулярно ее избивал. Как пишет интернет-издание "Время Воронежа", женщина терпела побои, потому что полностью зависела от него материально. Их ребенок часто болел, и с 1998 года женщина по несколько раз в год лежала с ним в больницах. Она могла выходить на работу только на неполный день. По ее показаниям, супруг выпивал и часто бил ее на глазах у ребенка.

Она обратилась в мировой суд в 2006 году. В итоге, спустя 2 года, дело было прекращено за истечением сроков давности. Районный и областной суды позже также утвердили решение мирового суда. В ЕСПЧ женщина обратилась в 2010 году.