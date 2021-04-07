Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Тогда их нельзя будет прекратить по примирению сторон

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России внес в Госдуму законопроект № 1145531-7 о переводе уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и клевете из частной в частно-публичную категорию обвинения.

В нем идет речь о делах об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК), нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 116.1 УК), и о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК).

Если их перевести в категорию дел частно-публичного обвинения, их нельзя будет прекратить по примирению сторон. Также изменение категории переложит основную обязанность доказательства с истца на правоохранительные органы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие этого закона поможет защитить жертв домашнего насилия, считают в ВС. Суд ссылается на постановление Европейского суда по правам человека от 9 июля 2019 года по жалобе N 41261/17 "Володина против РФ" и решение Комитета министров Совета Европы по результатам заседания 1-3 декабря 2020 года, в которых подчеркивается необходимость активного участия государства в защите жертв домашнего насилия.

Существующий порядок позволяет закрывать дела, связанные с семейно-бытовым насилием - этому способствуют отсутствие стадии предварительного расследования, возможность прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления при неявке истца в суд без уважительной причины и обязанность пострадавшего поддерживать обвинение. При этом в случае прекращения такого дела процессуальные издержки взыскиваются с обвинителя.

"Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы приводят статистику, по которой в 2020 году в России за умышленное причинение легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств 1616 лиц было осуждено, а в отношении 1519 лиц уголовные дела были прекращены по примирению сторон. Аналогичные показатели по статьям о побоях и клевете составили 1629 осужденных против 1355 лиц и 56 против 131 примирившегося.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента от 24 октября 2020 года.