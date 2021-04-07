Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Тогда их нельзя будет прекратить по примирению сторон

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России внес в Госдуму законопроект № 1145531-7 о переводе уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и клевете из частной в частно-публичную категорию обвинения.

В нем идет речь о делах об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК), нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 116.1 УК), и о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК).

Если их перевести в категорию дел частно-публичного обвинения, их нельзя будет прекратить по примирению сторон. Также изменение категории переложит основную обязанность доказательства с истца на правоохранительные органы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие этого закона поможет защитить жертв домашнего насилия, считают в ВС. Суд ссылается на постановление Европейского суда по правам человека от 9 июля 2019 года по жалобе N 41261/17 "Володина против РФ" и решение Комитета министров Совета Европы по результатам заседания 1-3 декабря 2020 года, в которых подчеркивается необходимость активного участия государства в защите жертв домашнего насилия.

Существующий порядок позволяет закрывать дела, связанные с семейно-бытовым насилием - этому способствуют отсутствие стадии предварительного расследования, возможность прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления при неявке истца в суд без уважительной причины и обязанность пострадавшего поддерживать обвинение. При этом в случае прекращения такого дела процессуальные издержки взыскиваются с обвинителя.

"Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы приводят статистику, по которой в 2020 году в России за умышленное причинение легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств 1616 лиц было осуждено, а в отношении 1519 лиц уголовные дела были прекращены по примирению сторон. Аналогичные показатели по статьям о побоях и клевете составили 1629 осужденных против 1355 лиц и 56 против 131 примирившегося.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента от 24 октября 2020 года.

Верховный суд Госдума ЕСПЧ

Новости по теме

Новости

Адвокаты заявили, что МРТ выявила у Навального проблемы с позвоночником

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Патрушев назвал домыслами заявления об отравлении Навального и Скрипалей

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

СК впервые прекратил "дело колумбайнера"

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

В РФ ввели штрафы за высадку детей-безбилетников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');