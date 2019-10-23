Россияне оценили справедливую сумму для страхования жизни в 5,8 млн рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россияне оценили справедливую и достаточную сумму для страхования жизни в среднем в 5,8 млн рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного страховой компанией (СК) "Сбербанк страхование жизни", являющейся "дочкой" Сбербанка.

По мнению респондентов, такой суммы хватит для поддержания устойчивого уровня благополучия российской семьи при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. Самая высокая оценка "стоимости жизни" - у состоятельных мужчин в возрасте до 30 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке.

Средний размер страховой суммы сильно отличается в разных социально-демографических группах и напрямую зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, "денег хватает только на питание", считают достаточной страховую сумму в 2,4 млн рублей, а обеспеченные россияне, "способные купить все, что считают нужным", - 13,3 млн рублей.

С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается: для молодых людей в возрасте 18-30 лет она составляет 6,9 млн рублей, а для людей старше 60 лет - 4,5 млн рублей. Меняется оценка "стоимости жизни" также в зависимости от образования и гендерных различий. Если для россиян с незаконченным высшим образованием достаточная страховая сумма - 4,5 млн рублей, то для респондентов с высшим и послевузовским образованием - 6,9 млн рублей. У мужчин справедливая страховая сумма составляет 6,8 млн рублей, у женщин - 4,6 млн рублей.

Таким образом, выше всего достаточную сумму для страхования жизни оценивают представители наиболее состоятельной группы населения (13,3 млн рублей), молодые люди в возрасте до 30 лет и обладатели высшего и послевузовского образования (по 6,9 млн рублей). В региональном разрезе самая высокая оценка - в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей).

"К сожалению, пока целевые показатели по сумме страхования заметно отличаются от того, что мы видим на практике. Так, в нашем портфеле договоров, заключенных на индивидуальных условиях, то есть за исключением стандартизированных "коробочных" продуктов, страховая сумма примерно по 80% полисов не превышает 2 млн рублей. Договоров со страховыми суммами от 5 млн рублей и выше - около 5%. Конечно, клиенты заключают договоры и с действительно значимыми страховыми суммами - в размере 10 млн, 15 млн, 20 млн, 30 млн рублей и выше, но в общем количестве число таких договоров пока не значительно", - отметил заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин, чьи слова цитируются в пресс-релизе.

Дубровин выразил надежду, что разрыв между оценкой россиянами достойных страховых сумм и теми суммами, на которые они на практике заключают договоры страхования, будет сокращаться по мере роста доходов населения.

Исследование проводилось летом-осенью 2019 года в городах с населением более 500 тысяч человек и в Севастополе. В каждом населенном пункте было опрошено 400-500 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения.