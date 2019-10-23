Медведев предложил внедрить в аппарате правительства цифровую доску эффективности

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев заинтересовался системой удаленного контроля, которая позволяет следить за показателями работы сотрудников нефтехимической компании "СИБУР Холдинг", и предложил внедрить подобную систему в аппарате правительства РФ.

Медведев в среду ознакомился с системами дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов, внедренных на предприятиях "СИБУРа". Премьеру, в частности, продемонстрировали цифровую доску эффективности, на ней отражается - кто в этот момент работает, состав смен, календарь событий, фиксируются отклонения.

"Сотрудники видят ключевые показатели смены, что они сделали - сегодня, вчера, позавчера, какие успехи есть, фиксируются их задачи", - рассказал сотрудник "СИБУРа". Руководитель производства, имеющий доступ к этой системе, оперативно может отреагировать на события, происходящие на предприятии.

Медведева заинтересовала эта система, он предложил ее внедрить в аппарате правительства. "Не знаю, надо ли это в правительстве делать, наверно, это будет тяжеловато. Но в аппарате можно, чтобы видели - кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел, какие у него задания", - сказал премьер.

Кроме того, Медведеву в ходе визита в "СИБУР" рассказали, что для контроля и своевременного обслуживания оборудования, расположенного на заводах, теперь используются мобильные телефоны в специальном корпусе с защитой от взрыва.

Раньше информацию о неисправностях и дефектах оборудования специалисты, совершая обход, записывали на бумаге, это исключало возможность отследить, в том числе и качество такой фиксации.

Теперь, по словам специалистов "СИБУРа", по маршруту обхода устанавливаются NFC - метки, за которыми закрепляется оборудование, необходимое для проверки. Специалист, передвигаясь по маршруту, прикладывает телефон к метке и в приложении отображается оборудование, его описание, на что требуется обратить внимание, в случае выявления неисправности дефект фиксируется.

Автоматически в режиме реального времени вся информация отображается у начальника установки на админ-панели, после тот принимает решение об устранении дефектов.

Ранее в среду Медведев с помощью зажигалки протестировал возможности датчиков, отслеживающих внештатные ситуации на заводах "СИБУРа".