Медведев с помощью зажигалки проверил датчики заводов "СИБУРа"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и сопровождавшие его коллеги по правительству с помощью зажигалки опробовали возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах нефтехимической компании "СИБУР".

Медведев в среду посетил офис компании и ознакомился с возможностями дистанционного мониторинга, используемыми на предприятиях. "СИБУР" применяет видеоаналитику для контроля процесса производства и качества. На предприятиях внедряется технология компьютерного зрения, что позволяет автоматически отслеживать качество продукции и следить за соблюдением техники безопасности.

Эта система может распознавать также нештатные ситуации. Благодаря этой технологии на монитор оператору выводится картинка с той камеры, где зафиксировано отклонение от штатных показателей.

Премьер технологию оценил. "То есть, пока проблем нет - экран молчит, как только что-то происходит - он загорается и уже рабочий решение принимает? Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно. Я, когда прихожу в любое место, где выведены десятки камер, - как они за этим следят? Правда в этом случае нужно очень доверять той программе, которая анализирует на стандартное состояние", - отметил Медведев.

Компания в рамках программы цифровизации привлекла для работы на своих предприятиях технологию промышленного интернета вещей. На заводах применяются разработанные в России для "СИБУРа" беспроводные взрывозащищенные датчики, которые в автоматическом режиме передают в систему информацию о состоянии того или иного оборудования - данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Это решение позволяет автоматизировать процесс диагностики оборудования и оперативно устранять нештатные ситуации.

Возможности этой технологии представитель компании продемонстрировал небольшим экспериментом: он сымитировал перегрев оборудования - сам начал греть датчик теплом руки, дожидаясь соответствующего сигнала системы.

Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую ему дал сопровождавший главу кабинета министров вице-премьер Дмитрий Козак. Зампред правительства начал нагревать датчик пламенем, после чего система отреагировала характерным сигналом.