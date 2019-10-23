Кошка спасла семейную пару при пожаре в жилом доме в Еврейской АО

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Еврейской автономной области кошка вовремя предупредила хозяев и вспыхнувшем в доме пожаре, что спасло им жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар случился ранним утром 22 октября. Загорелся деревянный дом в Ленинском районе автономии. "Семейная пара услышала скрежет в дверь. Мужчина вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку. Веранда с одной стороны уже была охвачена огнем, пламя распространялось на крышу дома. Сельчанин схватил кошку, вывел жену из горящего здания через второй выход с веранды. Пожарных вызвали соседи", - говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели пожар потушили. Огонь уничтожил дом изнутри, крыша обрушилась. Семейная пара с кошкой разместилась у родственников. Администрация муниципального образования решает вопрос о дальнейшем переселении этой семьи.

По предварительным данным, пожар случился из-за эксплуатации неисправной печи. Жильцы дома знали, что прибор неисправен, но продолжали эксплуатировать его, отмечает "РИА Биробиджан".