Пожар произошел в общежитии на Ямале на площади 1,2 тыс. кв метров

Погибших и пострадавших нет

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в общежитии в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, пострадавших и погибших нет, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Строящийся объект, происходит возгорание общежития - состоит из 12 секций вагончиков. Уже сейчас в 6:43 по нашему местному (4:43 мск) объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара 1 тыс 200 кв. метров.