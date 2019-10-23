Володин опроверг утверждения о том, что Госдума ни на что не влияет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг утверждения о том, что нижняя палата парламента "ни на что не влияет" в стране.

В качестве примера эффективной работы депутатов он привел принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 года, которое состоялось в среду. "Президент поставил перед нами задачу. Мы эту задачу должны решить. Мы должны почувствовать ответственность, что от нас многое зависит. Поэтому сегодняшнее принятие бюджета показало, что многое можно сделать в этих стенах Государственной Думы и не ныть и не говорить, что кто-то кому-то мешает", - сказал Володин.

Спикер Госдумы заявил, что у него "есть абсолютное удовлетворение работой". По его словам, "сегодня все ощутили себя участниками не только процесса, а самое главное людьми, которые влияют на эти процессы, принимают решения". "Какие мы, такая и Дума", - отметил Володин.

По его словам, при принятии проекта бюджета на 2020-2022 годы в проект постановления Госдумы был внесен целый ряд предложений по эффективности расходования государственных средств. В частности речь идет о выделении дополнительных средств для 10 наименее обеспеченных регионов страны. Таким образом, заявил он, будет сокращен разрыв между самыми обеспеченными и самыми "бедными" регионами.

"Регионы, где бюджет не позволяет... Как им быть? О них мы говорим. (Цель - ИФ) сократить разрыв между самыми обеспеченными и малообеспеченными. Мы об этом говорили, принимая решение, когда в постановление записали вопросы, связанные с обеспечением скорыми, школьными автобусами, обновлением коммунального парка машин, общественного транспорта - как раз в отношении регионов, у которых средств не достаточно", - сказал Володин.

По его словам, средства, выделяемые на данные цели, размываются между всеми регионами, "хотя у одних бюджет позволяет решать эти задачи самостоятельно, у других - нет". Эта проблема была учтена в проекте бюджета, который в среду приняли в первом чтении, отметил Володин.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что при подготовке проекта бюджета к первому чтению был принят целый ряд "революционных решений, которых никогда не было раньше при рассмотрении бюджета". В проект постановления о принятии проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы вошли, по его словам, предложения депутатов, направленные на поддержку регионов и увеличение финансирования госпрограммы развития сельских территорий.

Так правительству было рекомендовано до 1 декабря 2019 года принять нормативные правовые акты о правилах предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов регионам, а до начала очередного финансового года, то есть до 1 января, заключить соглашения с регионами о предоставлении трансфертов и принять оставшиеся нормативно-правовые акты правительства, необходимые для реализации Федерального закона о бюджете.

Ранее в среду стало известно, что парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Документ был внесен правительством в Госдуму в конце сентября.