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Пропавшего в Красноярске 13-летнего школьника нашли в торговом центре

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пропавшего накануне в Красноярске 13-летнего мальчика полицейские нашли в одном из торговых центров города, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Как отмечается, сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции отделения МВД России "Красноярское" обнаружили мальчика в одном из торговых центров Ленинского района", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поисках ребенка, который ушел из школы накануне и не вернулся домой, было задействовано более 100 человек.

Красноярск

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