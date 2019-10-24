Обвиняемый в шпионаже в РФ Уилан попросил об отводе судьи и прокурора

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан просит об отводе судьи и прокурора.

"Есть два ходатайства. Я прошу об отводе московского прокурора и вас, ваша честь", - сказал Уилан в четверг в Лефортовском суде Москвы. Сейчас суд решает вопрос об отводе прокурора.

В четверг суд также рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении Уилану срока ареста.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей до 20 лет колонии. Помимо американского Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались данные, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.