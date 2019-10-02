Посол США призвал немедленно освободить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Хантсман призвал российское правительство освободить арестованного гражданина США Пола Уилана, так как состояние его здоровья в СИЗО ухудшается, а доказательств его причастности к шпионажу нет. Он заявил это после посещения Уилана в изоляторе "Лефортово".

Дипломат убежден, что если бы в деле были какие-либо доказательства, их бы уже предъявили Уилану и его адвокату.

Комментировать слова арестованного о том, что его преследуют по политическим мотивам, посол комментировать не стал.

"Не думаю, что имеет смысл спекулировать о политике или конкретике дела. Моя главная озабоченность состоит в том, что Пол Уилан содержится в тюрьме уже девять месяцев без каких-либо доказательств", - сказал Хантсман и добавил, что Уилану за все это время не разрешили поговорить с родственниками.

Посол провел в "Лефортово" больше полутора часов и вышел из изолятора в 17:20. Визит к Уилану стал последним действием посла в Москве: его миссия завершается, и позднее 2 октября он должен улететь в США.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него изъяли флешку, на которой, по версии ФСБ, были сведения, содержащие гостайну. Поэтому его обвинили в шпионаже и арестовали. Адвокат американца Владимир Жеребенков говорит, что его подзащитный приехал в Россию по приглашению на свадьбу. На флэшке, которую у него изъяли, как он думал, были записи о его предыдущих поездках в Россию, посмотреть их он не успел.