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На базе ОМОНа в Ингушетии произошел пожар

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - На территории базы ОМОНа в ингушском городе Карабулак в четверг днем тушили пожар, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по республике.

"На территории подразделения Росгвардии ОМОНа по ул. Промысловая произошло возгорание в здании тира. Площадь пожара составила 400 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в Карабулаке поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 13:26 (время совпадает с московским). Пожар был локализован в 14:03, открытое горение ликвидировано в 15:15. "Нарушений требований технического регламента не допущено", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На место происшествия выезжали 19 специалистов от МЧС и пять единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.

ОМОН МЧС Карабулак Ингушетия

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