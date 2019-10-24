Приставы возбудили производство о взыскании с Навального 24 тысяч рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении оппозиционера Алексея Навального, говорится в карточке из банка исполнительных производств.

Речь идет о взыскании 24 тысяч рублей, которые Арбитражный суд Москвы обязал Навального выплатить по иску ООО "Мясокомбинат "Дружба народов".

23 августа 2018 года основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль и предостерег оппозиционера от того, чтобы тот брался за изучение вопросов питания личного состава Росгвардии, поскольку это "не его тема". При этом он отметил, что в ведомстве есть коррупционные недостатки, но в службе ведется работа по их выявлению, а виновных увольняют либо отдают под суд.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании - производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

12 февраля арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского предприятия к Навальному из-за ущерба деловой репутации после публикации расследования. В иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований заявление не содержало. Требование было удовлетворено, однако суд также постановил взыскать с Навального в пользу мясокомбината госпошлину в размере 24 тысяч рублей.

Позднее в июне арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" 939 тысяч рублей неустойки по иску предприятия Росгвардии за поставку овощей ненадлежащего качества и не в срок. Как следует из решения суда, истец требовал взыскать с ответчика почти 4,7 млн рублей штрафа по государственному контракту от 11 сентября 2018 года на 47 млн рублей, "ссылаясь на несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по поставке продовольственных товаров".

Согласно контракту, "Дружба народов" должна была поставить в войсковую часть 3720 пять наименований овощей: картошку, капусту, морковь, лук и свеклу. Как говорится в решении суда, дважды приемочная комиссия "установила несоответствие поставленного товара требованиям Государственного контракта по качеству и не приняла указанное продовольствие", кроме одной позиции - "капуста белокочанная позднеспелая, которая была принята в количестве 92,8% от поставки".