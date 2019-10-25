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Ученая из США заявила, что избыточный вес наносит вред не всем людям

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Жировая ткань может вырабатывать профилактические молекулы для правильной работы различных органов, заявила профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова на проходящем в Новосибирске форуме OpenBio-2019.

"Жировая ткань, даже избыточная, не каждому человеку приносит вред. У кого-то фенотип жировой ткани "получше", у кого-то - "похуже", все зависит от генетики", - сказала она.

Баранова отметила, что в 2017-2018 годах возникла гипотеза, что жировая ткань способна вырабатывать микрорибонуклеиновые кислоты (микроРНК), и с помощью крови и лимфы отправлять их в другие органы, способствуя их правильному функционированию.

Эту гипотезу подтверждает системно-биологическая модель, созданная лабораторий Барановой, в настоящее время эта модель уточняется одной из лабораторий в Москве, с которой сотрудничает исследовательница.

По ее словам, есть надежда, что в скором времени будет сделан новый биотехнологический препарат, предупреждающий стеатогепатит (воспаление печени на фоне ее жирового перерождения) и рак печени.

В частности, исследования показали, что 20-30% людей, страдающих ожирением, имеют здоровую печень, у остальных жировая ткань способствует системному воспалению, в том числе в печени и развитию стеатоза (неалкогольной жировой болезни печени) и стеатогепатиту.

У "счастливчиков" с малоактивной жировой тканью в ней вырабатывается меланин, способный подавлять воспаление, уточнила Баранова.

"Стеатоз - это прямой путь к диабету второго типа и проблемам с сердцем. А стеатогепатит развивается на фоне устойчивости к действию инсулина и постоянных ударов окислительного стресса", - отметила Баранова.

При этом, по ее словам, стеатоз и стеагепатоз в США приобрели масштабы "национальной катастрофы": ими болеют, соответственно, 80 и 16 млн человек.

Анна Баранова Университет Джорджа Мейсона США Новосибирск

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