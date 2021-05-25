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Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%

Избыточная масса тела отягощает течение COVID-19, отметил Виктор Малеев

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Порядка 50% населения России имеет избыточный вес, что отягощает течение инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, сообщил академик РАН Виктор Малеев.

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"В мире есть огромное количество людей, которые имеют избыточную массу тела, имеют ожирение, и чаще это связано с избыточным потреблением: около 2 млрд из 8 млрд (жителей Земли - ИФ), клиническое ожирение у 60 млн. Тут Россия не отстает, США несколько опережают", - сказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Малеев, выступая во вторник на ежегодном конгрессе по инфекционным болезням.

Согласно представленным им данным, в России избыточную массу тела и ожирение имеет до 50% населения, в США - до 60%. В Европе данный показатель несколько ниже - около 44%. При этом к 2025 году от ожирения в мире будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.

Малеев отметил, что избыточная масса тела влияет на течение инфекционных болезней, острых респираторных инфекций, осложняет и утяжеляет течение гриппа.

"Последние данные показывают, что при COVID при индексе массы тела до 40 кг на метр (согласно классификации ВОЗ, это ожирение третей степени - ИФ) смертность в возрастной группе 30-45 лет возрастает в шесть раз, даже у людей более молодых она выше, чем у людей без ожирения. В целом летальные исходы больных с ожирением выше на 45%, они на 70% чаще попадают в реанимацию", - уточнил Малеев.

Виктор Малеев РАН Роспотребнадзор Коронавирус

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