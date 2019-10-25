Песков обвинил американские СМИ в утрате чувства реальности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение американского телеканала MSNBC о том, что президент США Дональд Трамп якобы находится "в долгу" перед российским лидером Владимиром Путиным, поскольку последние 20-30 лет "отмывал" деньги с помощью России.

"По мере приближения очередных президентских выборов (в США - ИФ) в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские средства массовой информации теряют чувство реальности, и, скажем так, выходят из адекватного состояния", - сказал Песков в пятницу, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее сообщение американского телеканала.

Поэтому подобные сообщения и информационную политику американских СМИ сейчас стоит воспринимать "с известными допусками", добавил пресс-секретарь президента РФ.

Вышеупомянутые обвинения в адрес Трампа в четверг, 24 октября, выдвинул телеведущий MSNBC Донни Дойч (Donny Deutsch), передает Fox News. Дейч утверждал, что Трамп отмывал деньги с помощью России, чтобы спасти свои казино, находившиеся в плохом финансовом состоянии. Телеведущий также заявил, что президент США предает американскую армию и делает это потому, что его контролирует "наш геополитический противник", то есть Россия.