Бывший председатель арбитражного суда впал в кому после выстрела в голову

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области бывшего председателя областного арбитражного суда Виктора Юдина доставили в больницу с огнестрельным ранением в голову. Он находится в коме, прогноз врачей в его отношении - неблагоприятный, сказал информированный источник.

По его сведениям, Юдина нашли несколько дней назад в его доме по Байкальскому тракту под Иркутском. "Рядом с ним - пистолет", - сказал собеседник агентства.

В Следственном комитете по факту проводят проверку. Там подтвердили информацию источника агентства, не называя имени пострадавшего. Его нашли 20 октября утром. Следствие выясняет обстоятельства случившегося.

Юдин был председателем Арбитражного суда Иркутской области в 1995-2013 годах.