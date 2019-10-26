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В Бурятии при столкновении скорой и легковой машины пострадали четыре человека

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Спецавтомобиль экстренной службы ВАЗ-2107 и легковой автомобиль Toyota Corolla столкнулись на трассе "Р-258 Байкал" в Бурятии, сообщает в субботу пресс-служба управления МВД по региону.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в аварии участвовал автомобиль скорой помощи.

Как рассказали в полиции, предварительно, в результате ДТП пострадало четверо граждан: водитель отечественного автомобиля и трое человек, находившихся в салоне автомобиля Toyota.

По данным ведомства, водитель ВАЗа, выезжая с улицы Кабанской на федеральную трассу, на перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся со специализированном автомобилем экстренной службы. После этого спецтранспорт столкнулся с автомобилем Toyota.

Бурятия скорая помощь

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