Ставропольского торговца оштрафовали за продажу игрушечных бен Ладенов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Промышленного района Ставрополя оштрафовал на 3000 рублей владельца магазина, в котором продавались игрушечные фигурки террористов, в том числе основателя "Аль-Каиды" (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Об этом сообщил представитель суда.

Торговца привлекли к административной ответственности за продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена (14.2 КоАП).

В суде он признался, что не маркировал продукцию. По его словам, все немаркированные по возрасту игрушки, в том числе бен Ладена, он купил больше десяти лет назад. Сейчас он решил их продать со скидкой и выставил на полки.

Теперь все эти товары у него конфискуют, в соответствии с решением суда.

Из продажи он их изъял еще в сентябре.

Ранее в сентябре о продаже бен Ладенов в магазине для детей рассказали в соцсетях местные жители. По их словам, игрушка

Ранее фотографии таких игрушек, продававшихся в магазине, разместили местные жители в соцсетях. По их словам, игрушка продавалась в комплекте с автоматом и флагом "Аль-Каиды" и стоила около 2000 рублей.

Усама бен Ладен - саудовский бизнесмен, вдохновитель террористической сети "Аль-Каида". Ранее он брал на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США. Американские спецназовцы убили его в пакистанском Абботабаде в 2011 году.