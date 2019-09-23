Фигурки бен Ладена сняли с продажи в детском магазине Ставрополя

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Детский магазин в Ставрополе перестал торговать фигурками лидера "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) Усамы бен Ладена.

"Сейчас эти фигурки сняты с продажи", - сообщили в "Интерфаксе" в понедельник в магазине на северо-западе Ставрополя. Отвечать на вопрос о том, связано ли это с возмущением местных жителей, там отказались.

Ранее фото игрушечного бен Ладена, продававшегося в магазине, показали в соцсетях местные жители.

В ставропольском детском магазине торгуют фигурками Усамы бен Ладена. Известно, что примерная стоимость фигурки 2 тысячи рублей.



В комплекте с игрушкой идут флаг "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) и автомат. pic.twitter.com/wXEgJu69BB — Актуальная Россия (@RussiaActually) September 23, 2019

"Когда увидели это (фигурку террориста) на полке - были шокированы. Как такое может продаваться в магазине: фигурка террориста бен Ладена с автоматом в руках? Таким вещам точно не место в магазине, уж тем более - с детскими игрушками", - сказала "Интерфаксу" одна из посетительниц магазина.

Усама бен Ладен - лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года в США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.