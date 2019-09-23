Поиск

Фигурки бен Ладена сняли с продажи в детском магазине Ставрополя

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Детский магазин в Ставрополе перестал торговать фигурками лидера "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) Усамы бен Ладена.

"Сейчас эти фигурки сняты с продажи", - сообщили в "Интерфаксе" в понедельник в магазине на северо-западе Ставрополя. Отвечать на вопрос о том, связано ли это с возмущением местных жителей, там отказались.

Ранее фото игрушечного бен Ладена, продававшегося в магазине, показали в соцсетях местные жители.

"Когда увидели это (фигурку террориста) на полке - были шокированы. Как такое может продаваться в магазине: фигурка террориста бен Ладена с автоматом в руках? Таким вещам точно не место в магазине, уж тем более - с детскими игрушками", - сказала "Интерфаксу" одна из посетительниц магазина.

Усама бен Ладен - лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года в США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.

Ставрополь Усама бен Ладена

Новости по теме

Новости

Одиннадцать полицейских наказаны после скандала с принуждением спортсменки к сексу

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Площадка в Орле отказала либертарианцу Светову в проведении лекции за три часа до начала

СПЧ в письме прокурору Москвы попросил отменить приговоры Устинову и Котову

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В Госдуме "наливайки" обвинили в обходе запрета на ночную продажу спиртного

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию

Медведев подписал постановление о ратификации соглашения по климату

"Роскосмос" еще не завершил расследование появления дырки в обшивке "Союза"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');