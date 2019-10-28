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В Подмосковье арестовали студента, планировавшего убить однокурсников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Зарайский районный суд в Московской области арестовал до конца декабря студента техникума Бориса Банина, которого следствие подозревает в подготовке убийства однокурсников и преподавателя.

В Мособлсуде "Интерфаксу" сообщили, что молодой человек арестован до 23 декабря, обвинение ему еще не предъявили.

Следствие подозревает Банина в покушении на убийство двух и более лиц.

Накануне источник сообщил "Интерфаксу", что учащийся третьего курса луховицкого аграрно-промышленного техникума 2001 года рождения был задержан на основании переписки. По данным собеседника агентства, следствие полагает, что он собирался убить однокурсников и преподавателя из-за конфликта с ними. У молодого человека изъяли предмет, похожий на пистолет.

Подмосковье Борис Банин

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