Студенту техникума, планировавшему убийство однокурсников, предъявили обвинение

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Студент третьего курса аграрно-технического техникума Борис Банин стал обвиняемым по делу о подготовке убийства однокурсников и преподавателя, сообщили "Интерфаксу" в Мособлсуде.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек. Зарайский суд уже арестовал Банина на два месяца.

Накануне о задержании студента третьего курс Луховицкого аграрно-промышленного техникума, который, по данным следствия, собирался убить однокурсников и преподавателя, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. По его информации, эти угрозы были обнаружены в переписке молодого человека в мессенджере. Следствие считает, что причиной желания убить учащихся и преподавателя мог быть возникший между ними конфликт. У студента изъяли "предмет, похожий на пистолет".