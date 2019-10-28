В Удмуртии в спорткомплексе погибла двухлетняя девочка

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Завьяловском районе Удмуртии двухлетняя девочка погибла во время прогулки на территории спортивного комплекса, где есть детская площадка и спортивные сооружения. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СКР.

25 октября девочка гуляла с семилетней сестрой и с мамой. Она решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона, повисла, зацепившись шарфиком, и задохнулась.

По факту была назначена судмедэкспертиза. Следователи допросили главу сельского поселения и истребовали техническую и организационную документацию.