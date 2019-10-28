Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Российские шпионы в Восточной Европе, враги в Счетной палате, новые антинаркотические законы в РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Польше и Болгарии заявили о разоблачении российских шпионов. В Варшаве утверждают, что арестовали некого Петра С., который якобы сотрудничал с российской разведкой. София объявила персоной нон-грата российского дипломата, который якобы собирал информацию, составляющую государственную тайну.

- Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января. При этом выход Великобритании из ЕС может состояться и раньше, если парламент одобрит предложения премьер-министра Бориса Джонсона об условиях "развода".

- Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Также президент потребовал обеспечить досудебную блокировку в сети информации о наркотических веществах и местах их продажи.

- Суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 млн руб. по иску "Московского школьника". Речь в иске идет о статье и видеоролике, посвященным проблемам организации компанией питания детей в детских садах и школах Москвы.

- Вагит Алекперов развеял слухи о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций "ЛУКОЙЛа". После этих слов акции "Сургутнефтегаза" развернулись вниз и откатились более чем на 6%. Фейковая новость о покупке доли в "ЛУКОЙЛе" появилась в анонимных телеграм-каналах 25 октября, причем она имитировала "молнию" "Интерфакса". Вскоре заголовок в телеграм-канале был исправлен и упоминание "Интерфакса" удалено.

- Максим Орешкин предложил поискать врагов и шпионов в Счетной палате. Так глава Минэкономразвития прокомментировал огромное количество справок, которые приходится готовить по требованию СП.

- В Пермском крае нашли пропавший 26 октября частный самолет. Пилот легкомоторного Сеssna-172, председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов погиб. К расследованию подключился МАК.

- Louis Vuitton Moet Hennessy предложил купить сеть ювелирных магазинов Tiffany. По данным СМИ, LVMH оценил компанию примерно в $14,5 млрд. Tiffany подтвердила, что получила предложение, совет директоров внимательно его изучает.