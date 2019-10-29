Поиск

Чиновники опровергли сообщения о закрытии алтайской школы из-за отсутствия учителей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Школа в селе Большая Тихая Алтайского края, о закрытии которой сообщили соцсети и СМИ, работает, однако учеников возят для обучения в школу соседнего села, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"Распространенная с социальных сетях информация о том, что в селе Большая Тихая дети не обучаются из-за отсутствия учителей, не соответствует действительности. На сегодняшний день в селе проживает 78 человек. Школа в селе является филиалом, в ней обучается 4 ребенка и 1 учащийся на дому. Все дети, обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15-20 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение в соседней школе - временная мера, согласованная с родителями. "На сегодняшний день ведется поиск учителя, но острой потребности в вакансии нет, так как все необходимые условия для получения образования созданы", - поясняют власти.

В сообщении также подчеркивается, что с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября 2019 года заработная плата педагога в школе Большая Тихая увеличилась в сравнении с 2018 годом на 50%. Новому учителю обещают предоставить жилье.

Ранее местные СМИ и соцсети сообщили о том, что в селе Большая Тихая два месяца закрыта школа из-за отсутствия учителей, а дети не обучаются.

Большая Тихая Алтайский край

Новости

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском

Социологи выявили главные страхи россиян

Социологи выявили главные страхи россиян

Пассажирский самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя

После землетрясения в Новосибирской области началось обследование зданий

После землетрясения в Новосибирской области началось обследование зданий

Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');