Чиновники опровергли сообщения о закрытии алтайской школы из-за отсутствия учителей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Школа в селе Большая Тихая Алтайского края, о закрытии которой сообщили соцсети и СМИ, работает, однако учеников возят для обучения в школу соседнего села, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"Распространенная с социальных сетях информация о том, что в селе Большая Тихая дети не обучаются из-за отсутствия учителей, не соответствует действительности. На сегодняшний день в селе проживает 78 человек. Школа в селе является филиалом, в ней обучается 4 ребенка и 1 учащийся на дому. Все дети, обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15-20 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение в соседней школе - временная мера, согласованная с родителями. "На сегодняшний день ведется поиск учителя, но острой потребности в вакансии нет, так как все необходимые условия для получения образования созданы", - поясняют власти.

В сообщении также подчеркивается, что с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября 2019 года заработная плата педагога в школе Большая Тихая увеличилась в сравнении с 2018 годом на 50%. Новому учителю обещают предоставить жилье.

Ранее местные СМИ и соцсети сообщили о том, что в селе Большая Тихая два месяца закрыта школа из-за отсутствия учителей, а дети не обучаются.