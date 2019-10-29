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ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию "Новой газете" и ее сотруднику

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия должна выплатить денежную компенсацию "Новой газете" и ее сотруднику Георгию Бородянскому за нарушение их права на выражение мнения, сообщили во вторник в ЕСПЧ.

В вердикте суда указывается, что дело касается статьи "Папа Омский, или колокол в маске", опубликованной в газете 25 августа 2005 года. В ней автор критикует Леонида Полежаева, занимавшего пост омского губернатора. В дальнейшем Полежаев подал на газету в суд, обвинив ее в клевете. Российские судебные власти поддержали истца и в итоге постановили, что ему должны выплатить компенсацию в 50 тыс. рублей.

Издание и журналист попросили ЕСПЧ рассмотреть это дело, и суд пришел к выводу, что в их случае действительно была нарушена статья 10 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). В вердикте Страсбургского суда отмечается, что в прошлом этот суд уже находил похожие нарушения статьи 10 российскими судебными властями, "потому что российские суды не придерживались стандартов своей правоприменительной практики по поводу свободы прессы".

В данном случае, по мнению ЕСПЧ, российские суды, рассматривавшие дело "Новой газеты", не смогли придерживаться "стандартов, которые бы соответствовали принципам, закрепленным в статье 10 ЕКПЧ".

В связи с этим суд постановил выплатить "Новой газете" 1160 евро в качестве компенсации материального ущерба. Кроме того, газета и ее журналист, согласно вердикту, должны получить от России по 1 тыс. евро за понесенный нематериальный ущерб.

Новая газета Георгий Бородянский

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