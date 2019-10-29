СК проверит магазин, где подозреваемую в краже девочку раздели до белья

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку сообщений СМИ о том, что в Горном Алтайске сотрудницы магазина косметики неправомерно обыскали девочку-подростка, заставив ее раздеться до белья. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что это произошло 26 октября в торговом центре "Западный". Продавцы косметики заподозрили девочку в краже. Они обыскали ее и ее личные вещи.

Следствие установит все обстоятельства случившегося и оценит в том числе своевременность и эффективность мер реагирования контрольно-надзорных органов на этот инцидент.

Об обыске стало известно от матери девочки. В ее письме в редакцию "Новостей Горного Алтая" говорится, что ребенка начали проверять, когда при ее выходе из магазина сработала электронная рамка. По словам женщины, ее дочь проверяли сотрудницы без униформы и бейджиков с именами, они сначала обыскали ее при посетителях, затем увели в отдельное помещение и там уже проверили до белья.