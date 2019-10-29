Поиск

СК проверит магазин, где подозреваемую в краже девочку раздели до белья

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку сообщений СМИ о том, что в Горном Алтайске сотрудницы магазина косметики неправомерно обыскали девочку-подростка, заставив ее раздеться до белья. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что это произошло 26 октября в торговом центре "Западный". Продавцы косметики заподозрили девочку в краже. Они обыскали ее и ее личные вещи.

Следствие установит все обстоятельства случившегося и оценит в том числе своевременность и эффективность мер реагирования контрольно-надзорных органов на этот инцидент.

Об обыске стало известно от матери девочки. В ее письме в редакцию "Новостей Горного Алтая" говорится, что ребенка начали проверять, когда при ее выходе из магазина сработала электронная рамка. По словам женщины, ее дочь проверяли сотрудницы без униформы и бейджиков с именами, они сначала обыскали ее при посетителях, затем увели в отдельное помещение и там уже проверили до белья.

Горноалтайск СКР Республика Алтай

Новости

Васильева отказала бизнесу в моральном праве выдвигать требования техникумам

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Двое рабочих погибли из-за взрыва на погрузчике на заводе в Петербурге

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском

Социологи выявили главные страхи россиян

Социологи выявили главные страхи россиян

Пассажирский самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя

После землетрясения в Новосибирской области началось обследование зданий

После землетрясения в Новосибирской области началось обследование зданий
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');