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ФСБ помешала вывезти в Азербайджан военное оборудование

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ на границе с Азербайджаном в Дагестане задержали членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандными перевозками. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане сотрудники центрального аппарата ФСБ России и контрразведки поймали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой денег и других веществ. В ходе проведенной операции предотвращен вывоз из России военного оборудования", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.

ФСБ Дагестан Азербайджан

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