Отец участника смертельного ДТП в Екатеринбурге подменил его анализы на наркотики своими

О результатах экспертизы ДНК сообщил адвокат потерпевшей стороны

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экспертиза установила, что обвиняемый в ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге Владимир Васильев не сдавал анализы на наркотики, вместо него это сделал его отец - полковник Росгвардии, сообщил в фейсбуке адвокат Александр Шумилов, представляющий интересы потерпевшей стороны.

"Согласно заключению эксперта, моча, предоставленная на экспертизу, принадлежит отцу виновника ДТП на Малышева, полковнику Росгвардии", - заявил юрист. Он добавил, что полковник находится на пенсии.

Шумилов уточнил "Интерфаксу", что ознакомился с данными экспертизы. "Я, как представитель потерпевшей стороны, вчера ознакомился с экспертизой о том, что моча не принадлежит Васильеву. Следователь предложила отцу добровольно сдать слюну для анализа. Он сдал, и экспертиза подтвердила, что анализ ДНК слюны и анализ ДНК мочи, которая была предоставлена для исследования, совпадает", - отметил адвокат.

Также, по его словам, были проведены экспертизы по скорости, чтобы опровергнуть довод Васильева о том, что он находился в обморочном состоянии. Экспертиза показала, что скорость автомобиля в момент аварии составляла от 94 км/ч до 150 км/ч.

ДТП произошло в Екатеринбурге в августе, в результате него погибли два человека. Было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным местных СМИ, находившийся за рулем Васильев после ДТП находился в неадекватном состоянии, однако анализы показали, что он не употреблял наркотики.