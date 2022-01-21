Сокращен срок виновнику ДТП, за которого анализы на алкоголь сдал отец

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд сократил на четыре месяца срок лишения свободы Владимиру Васильеву из Екатеринбурга, которого судили за пьяное ДТП с двумя погибшими, сообщили в пресс-службе суда. В ходе следствия он сдал экспертам анализы отца - полковника Росгвардии на пенсии, утверждала защита потерпевших.

Суд первой инстанции назначил Васильеву девять лет и три месяца колонии общего режима, 21 января областной суд сократил этот срок до восьми лет и 11 месяцев. Апелляционная инстанция сочла недоказанным угон автомобиля, а по эпизоду с ДТП исключила особую опасность деяния, отметили в пресс-службе.

По версии следствия, в августе 2019 года Васильев в Екатеринбурге угнал чужую Kiа и на ней врезался в стоявшие на перекрестке SsangYong и "Лада". В результате водитель и пассажир "Лады" погибли, пассажир Kiа получил травмы. Местные СМИ сообщали, что после ДТП Васильев вел себя неадекватно, но анализы показали, что он не употреблял наркотики.

В отношении Васильева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Затем второе обвинение было переквалифицировано на часть шестую этой же статьи - совершение нарушения в пьяном виде, поскольку решило, что экспертам сдали анализы отца обвиняемого.

В марте 2021 года Ленинский суд Екатеринбурга признал Васильева виновным по обоим пунктам и приговорил к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. В июле Свердловский облсуд отменил этот приговор, и вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в новом составе суда. Но прокуратура обжаловала данное решение. 2 декабря Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) вернул дело на новое рассмотрение в Свердловский облсуд.