Приморские депутаты сочли нецелесообразным рассмотрение законопроекта о возращении прямых выборов мэров

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали предложение администрации региона о снятии с рассмотрения в краевом парламенте законопроекта о возвращении прямых выборов глав городов и районов региона, принятый в первом чтении в конце 2018 года.

В среду на очередном заседании краевого законодательного собрания это предложение поддержали 36 из 37 присутствовавших депутатов, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев сообщил депутатам, что снять законопроект предлагается в связи с преобразованием муниципалитетов в муниципальные округа.

"В течение 2020 года в муниципальных образованиях Приморского края буду проведены мероприятия по образованию муниципальных округов путем объединения муниципальных районов. Эти преобразования повлекут формирование значительного количества органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, увеличение числа избирательных кампаний и выделение дополнительных финансовых средств из краевого бюджета на их проведение", - сказал Текиев.

Он сообщил, что профильный комитет, рассмотрев инициативу администрации Приморья, предложил согласиться депутатам с предложением "о снятии с дальнейшего рассмотрения, считать нецелесообразным дальнейшее рассмотрение проекта закона".

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Заксобрание Приморья в первом чтении приняло законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов, который внес глава Приморья Олег Кожемяко. Законопроект предусматривает, что муниципалитет может сам выбрать оптимальный способ избрания главы - либо прямые выборы, либо существующий сейчас порядок с проведением конкурса. Продолжить работу над документом депутаты планировали в 2019 году.

Однако 9 октября стало известно, что власти Приморья отзывают законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов региона. Прямые выборы глав городских округов и муниципальных образований в Приморье не проводятся с ноября 2014 года, соответствующий закон принял местный парламент.