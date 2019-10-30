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В Татарстане задержали наркокурьера с поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали на трассе в Зеленодольском районе Татарстана жителя Казани, перевозившего крупную партию наркотических веществ, сообщает пресс-служба республиканского МВД в среду.

У задержанного было при себе поддельное удостоверение помощника заместителя Генерального прокурора РФ.

При досмотре кроссовера Volkswagen Tiguan, которым управлял задержанный, сотрудники полиции нашли свертки с порошком общей массой 1,5 кг. Экспертиза показала, что в состав порошка входит наркотик мефедрон.

По словам задержанного, он забрал порошок в подмосковном Солнечногорске для доставки в Казань, по пути сделал закладки в Чувашии и в Марий-Эл.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Татарстан Генпрокуратура

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