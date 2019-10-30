ВС РФ после решения ЕСПЧ отменил приговор фигуранту дела о наркотиках Борисову

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда РФ в связи с постановлениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отменил приговор по делу о наркотиках в отношении Александра Борисова. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат адвокатского бюро "Ахметгалиев, Хрунова и партнеры" Ирина Хрунова.

По ее словам, Президиум ВС РФ изменил осужденному меру пресечения на подписку о невыезде и постановил освободить его из-под стражи.

Хрунова отметила, что Верховный суд принял такое решение в связи с постановлением ЕСПЧ.

"В деле Борисова в обжалуемых судебных решениях ЕСПЧ негативно отметил, что суд не установил, где находился Борисов с момента его задержания до момента его досмотра, кто и как осуществлял его конвоирование и охрану, как были применены спецсредства, было ли два досмотра, а также суд не проверил версию Борисова об обстоятельствах его задержания и обнаружения у него психотропных веществ. Между непосредственным задержанием Борисова и его личным досмотром и изъятием у него свертков прошло более 1 часа 10 минут, сам Борисов все это время находился в наручниках", - рассказала она.

Хрунова отметила, что применение судом доказательства - протокола личного досмотра и изъятия, который составили при указанных выше обстоятельствах, ЕСПЧ и признал нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

22 сентября 2016 года Тимирязевский районный суд Москвы признал Александра Борисова виновным в незаконном хранении психотропных веществ в крупном размере (без цели сбыта) и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Мосгорсуд оставил в силе это решение.