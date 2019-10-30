Поиск

ВС РФ после решения ЕСПЧ отменил приговор фигуранту дела о наркотиках Борисову

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда РФ в связи с постановлениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отменил приговор по делу о наркотиках в отношении Александра Борисова. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат адвокатского бюро "Ахметгалиев, Хрунова и партнеры" Ирина Хрунова.

По ее словам, Президиум ВС РФ изменил осужденному меру пресечения на подписку о невыезде и постановил освободить его из-под стражи.

Хрунова отметила, что Верховный суд принял такое решение в связи с постановлением ЕСПЧ.

"В деле Борисова в обжалуемых судебных решениях ЕСПЧ негативно отметил, что суд не установил, где находился Борисов с момента его задержания до момента его досмотра, кто и как осуществлял его конвоирование и охрану, как были применены спецсредства, было ли два досмотра, а также суд не проверил версию Борисова об обстоятельствах его задержания и обнаружения у него психотропных веществ. Между непосредственным задержанием Борисова и его личным досмотром и изъятием у него свертков прошло более 1 часа 10 минут, сам Борисов все это время находился в наручниках", - рассказала она.

Хрунова отметила, что применение судом доказательства - протокола личного досмотра и изъятия, который составили при указанных выше обстоятельствах, ЕСПЧ и признал нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

22 сентября 2016 года Тимирязевский районный суд Москвы признал Александра Борисова виновным в незаконном хранении психотропных веществ в крупном размере (без цели сбыта) и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Мосгорсуд оставил в силе это решение.

ВС РФ Александр Борисов

Новости

Генпрокуратура предложила Титову внести поправки в УПК ради бизнесменов из его "списка"

ВС РФ запретил преследовать участников амнистии капитала на основании деклараций

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Избирком Королева расформируют после статьи о вбросах и каруселях

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Раненный во время стрельбы в Забайкалье солдат был "дембелем"

Раненный во время стрельбы в Забайкалье солдат был "дембелем"

В РАНХиГС отвергли участие в исследовании о росте трат россиян из-за продуктового эмбарго

Умерла старейшая россиянка

Умерла старейшая россиянка

Кибермошенники за год украли у россиян около 1,5 млрд руб. через интернет-банкинг

Кибермошенники за год украли у россиян около 1,5 млрд руб. через интернет-банкинг

"Сургутнефтегаз" заявил о несоответствии слухов планам компании

Университет "Синергия" обвинили в сканировании пальцев школьников без согласия родителей

Университет "Синергия" обвинили в сканировании пальцев школьников без согласия родителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');