Экс-глава курганского УФСИН получил 5,5 лет колонии за коррупцию и злоупотребления

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Курганский городской суд в среду вынес приговор бывшему руководителю регионального управления ФСИН Ильгизу Ильясову, обвиняемому во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Он приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Ильясову инкриминировались несколько статей УК РФ, в том числе часть 2 статьи 290 (получение взятки в значительном размере), часть 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), часть 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

В 2012 году Ильясов, занимая должность начальника УФСИН России по Курганской области, растратил более 13 млн рублей, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров ФСИН.

В декабре 2012 года обвиняемый, зная, что жилой дом не готов к сдаче, принял его со стороны госзаказчика с существенными недостатками и нарушениями.

Кроме того, в 2015-2016 годах Ильясов при строительстве СИЗО-1 Кургана принял работы и оборудование, не соответствующие проектно-сметной документации и имеющие гораздо более низкую стоимость.

По материалам дела, за такое покровительство он получил от представителя стройфирмы три взятки в виде строительных материалов, которые пошли на строительство семейного загородного коттеджа.

В декабре 2013 года Ильясов получил взятку в виде дорогостоящей напольной плитки от еще одного представителя стройорганизации, начавшей выполнять субподрядные работы в исправительных колониях области.

Также, по версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемый использовал при строительстве загородного дома труд осужденных. При этом один из них совершил побег, который оформили как побег из колонии, чтобы скрыть факт незаконного привлечения к труду.