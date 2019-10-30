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Пять человек погибли в результате пожара в доме под Петербургом

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пожар в частном доме под Петербургом унес жизни пяти человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, пожар произошел утром в среду в деревне Васкелово под Санкт-Петербургом. Частный дом сгорел полностью, погибли трое детей и двое взрослых, уточнил источник.

Ранее в среду в пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что "на месте пожара обнаружены тела четырех человек".

Сообщение о пожаре в садовом товариществе в деревне Васкелово Всеволожского района поступило в 6:10 среды. Горел дом на площади 30 кв.м. В 7:21 пожар был ликвидирован.

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