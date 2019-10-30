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В Ижевске временно закрыли компанию, сжигавшую опасные медотходы в гаражах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии приостановил деятельность ижевского ООО "Профтехдезсервис" на 60 суток по постановлению природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики в среду.

Прокуратура совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провела проверку по факту ненадлежащей утилизации медицинских отходов после жалоб людей.

Люди жаловались на неприятный запах, исходивший от нескольких гаражных боксов на приграничной с Ижевском территории. Жители сообщали, что на этой территории находятся медицинские отходы, подлежащие уничтожению.

В ходе проверки выяснилось, что были нарушены санитарно-эпидемиологические требования при обращении с медицинскими отходами классов "Б" и "В" (эпидемиологически опасные и чрезвычайно опасные отходы). По данным пресс-службы, в гаражном кооперативе сжигали медицинские отходы лечебных учреждений Ижевска, в том числе хирургических отделений.

Отмечается, что эти помещения не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами.

По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 6.4. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) в отношении ООО "Профтехдезсервис". Суд приостановил деятельность компании на 60 суток. За это время ей предстоит устранить нарушения.

Удмуртия Ижевск

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