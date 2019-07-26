Рогозин нашел заказчика негативных публикаций о своей работе

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика негативных публикаций о его деятельности на посту главы "Роскосмоса".

"Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое в телеграм-каналах, в прессе и так далее. Но не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула - и все исчезло, все такого рода публикации", - сказал он на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

Рогозин даже сообщил сумму, которую, по его сведениям, заплатили авторам. "На публикацию вот этого всего негатива, где были оскорбительные вещи, в том числе наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн. Оказывается, не жалко было на такую ерунду тратить такие большие деньги", - заявил глава "Роскосмоса".

По мнению Рогозина, за негативными публикациями стоят некие люди, допустившие "промахи и ошибки" и желающие свести личные счеты. Он считает, это могут быть те, кто пострадал из-за его работы по наведению финансового порядка и борьбы с коррупцией в космической отрасли.

"Нам пришлось поменять ряд директоров, а по кое-кому отдать документы в Генеральную прокуратуру", - пояснил Рогозин. Он напомнил также о многочисленных нарушениях при строительстве космодрома "Восточный", выявленных при его участии

"Да, пришлось инициировать посадку более 40 человек, ответственных руководителей этих всяких строительных подрядных организаций, жуликов. Как вы думаете, их реакция потом, после того как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", - сказал глава "Роскосмоса".