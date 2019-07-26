Поиск

Рогозин нашел заказчика негативных публикаций о своей работе

Рогозин нашел заказчика негативных публикаций о своей работе
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика негативных публикаций о его деятельности на посту главы "Роскосмоса".

"Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое в телеграм-каналах, в прессе и так далее. Но не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула - и все исчезло, все такого рода публикации", - сказал он на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

В РоссииПережившую эксперимент с жидкостным дыханием таксу отдадут РогозинуПережившую эксперимент с жидкостным дыханием таксу отдадут РогозинуЧитать подробнее

Рогозин даже сообщил сумму, которую, по его сведениям, заплатили авторам. "На публикацию вот этого всего негатива, где были оскорбительные вещи, в том числе наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн. Оказывается, не жалко было на такую ерунду тратить такие большие деньги", - заявил глава "Роскосмоса".

По мнению Рогозина, за негативными публикациями стоят некие люди, допустившие "промахи и ошибки" и желающие свести личные счеты. Он считает, это могут быть те, кто пострадал из-за его работы по наведению финансового порядка и борьбы с коррупцией в космической отрасли.

"Нам пришлось поменять ряд директоров, а по кое-кому отдать документы в Генеральную прокуратуру", - пояснил Рогозин. Он напомнил также о многочисленных нарушениях при строительстве космодрома "Восточный", выявленных при его участии

"Да, пришлось инициировать посадку более 40 человек, ответственных руководителей этих всяких строительных подрядных организаций, жуликов. Как вы думаете, их реакция потом, после того как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", - сказал глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин Роскосмос

Новости по теме

Новости

Дымовая мгла окутала Татарстан из-за сибирских пожаров

RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

Совет Федерации утвердил закон об упрощении выдачи украинцам вида на жительство

В Петербурге отменили отказы в регистрации 244 кандидатам в муниципальные депутаты

В Петербурге отменили отказы в регистрации 244 кандидатам в муниципальные депутаты

Власти РФ обсудят детали списка обязательного российского ПО для гаджетов

Власти РФ обсудят детали списка обязательного российского ПО для гаджетов
Конфликт в Керченском проливе

Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой

Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой

Рогозин объяснил погодой задержку строительства космодрома "Восточный"

Задержан экс-глава астраханского правительства Расул Султанов

Задержан экс-глава астраханского правительства Расул Султанов

На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');