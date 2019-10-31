Сенатор от Хабаровского края отказался от должности из-за судимости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Приятнов, избранный депутатами Законодательной думы Хабаровского края своим представителем в Совете Федерации, написал заявление о сложении полномочий из-за обнародованных избиркомом данных о его погашенной судимости.

"Сегодня нами было принято заявление Дмитрия Приятнова о сложении с себя полномочий депутата Хабаровского края и сенатора", - сообщил журналистам председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе края Сергей Зюбр.

Приятнов победил на выборах в думу 8 сентября по партийным спискам от ЛДПР. На заседании 23 октября его кандидатуру в качестве представителя краевого парламента в Совете Федерации поддержали 32 депутата, двое высказались против.

За неделю до голосования по кандидатуре сенатора на сайте избирательной комиссии края появились данные о том, что Приятнов имеет погашенную судимость по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей в целях его использования).

"Наше мнение - нас ввели в заблуждение, это халатность или грубая ошибка избирательной комиссии, ошибка против всех. Обманули депутатов, введя их в заблуждение данной скрытой информацией. Я уверен, что расследование будет объективным, а наказание жестким", - отметил Зюбр.

В свою очередь, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на совещании в среду сообщил, что в отношении председателя избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова будет проведено расследование.

Сам Накушнов пояснил на совещании, что комиссия также проведет внутреннюю проверку, почему данные о погашенной судимости Приятнова появились на сайте избиркома уже после выборов в краевую думу, а не до дня голосования.

Как пояснил руководитель регионального избиркома Геннадий Накушнов агентству "Интерфакс", ошибка произошла из-за человеческого фактора.

"Факт такой есть. Действительно, избирательная комиссия вовремя не разместила на сайте информацию о судимости кандидата и не исключила его из списков. Чисто человеческий фактор. Кто виноват конкретно, будем разбираться. Вина есть, наказание будет соответственным", - отметил Накушнов.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который в сентябре 2018 г. был избран главой региона от ЛДПР, потребовал от избиркома разобраться в ситуации.

"Я хотел бы задать вопрос избирательной комиссии, если вы заранее знали, что данный кандидат имеет судимость, почему вы это скрыли. С какой целью? По халатности или преднамеренно. Как бы то ни было, своими действиями вы обманули всех без исключения депутатов краевой думы. Когда они голосовали за кандидата - они ничего не знали, а вы ничего не сказали. Поэтому я уверен, ЦИК проведет тщательное расследование, выявит все факты и каждый, кто устроил эту грязную политическую провокацию понесет заслуженное наказание", - говорится в заявлении главы региона, распространенном в четверг его пресс-службой.