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Начальник костромской колонии задержан из-за взятки в 1 млн рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Полиция при поддержке ОМОНа Росгвардии в среду задержала начальника костромской исправительной колонии номер 2 по подозрению в получении крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

По словам собеседника агентства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, начальник колонии договорился с бывшим заключенным о получении более 1,1 млн рублей в виде взятки за смягчение одному из осужденных условий содержания, а также за ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Кроме того, он помогал со сбытом запрещенных к передаче в колонию продуктов и мобильных телефонов.

Как выяснили в полиции, за свою помощь начальник колонии получил деньги на свой банковский счет, а также дорогой мобильный телефон и умные часы. Общая сумма взятки составила 587 тыс. рублей, а остальную часть вознаграждения он должен был получить после выполнения всех договоренностей. При обыске на рабочем месте у начальника колонии изъяли часть "подарков", документы, компьютеры и носители информации.

ФСИН Костромская область

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