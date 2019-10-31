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На трассе Петербург-Москва объявился "хозяин дороги", требующий за проезд 20 тыс. руб.

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Полиция Тосненского района Ленинградской области ищет неизвестного, который, представившись хозяином дороги, заставил водителя грузового автомобиля заплатить за проезд.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в четверг, инцидент произошел 24 октября на 70 км трассы М-10 "Петербург-Москва". Заявление в полицию поступило накануне.

В своем обращении 33-летний водитель-экспедитор из Тверской области просит полицейских привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который остановил его на трассе в деревне Ушаки, заявив, что это "его дорога, и он на ней хозяин". За дальнейший проезд "хозяин дороги" потребовал у дальнобойщика 20 тыс. рублей.

"Для убедительности неизвестный показал потерпевшему татуировку на груди в виде воровской звезды, а потом продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, который находился у него за поясом", - добавил собеседник агентства.

Водитель сразу же отдал "хозяину дороги" 6,7 тыс. рублей наличными, после чего перевел с банковской карты еще 9,4 тыс. рублей, следует из сообщения источника.

Согласно описанию потерпевшего, мошеннику примерно 45 лет, он небольшого роста.

По данному факту проводится проверка.

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