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Кучерена попросил МВД проверить полицейских, снявших с авиарейса актрису Вележеву

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена попросил провести служебную проверку в отношении полицейских, высадивших из самолета и задержавших актрису Лидию Вележеву, вылетавшую из Москвы в Тель-Авив.

Как заявил Кучерена "Интерфаксу", он попросил проверить правомерность и обоснованность действий сотрудников МВД в отношении Вележевой, а также "выяснить, насколько адекватно они оценили сложившуюся ситуацию".

Ранее в интернете был выложен видеоролик, на котором полицейские, вызванные экипажем самолета, выводят известную актрису из салона воздушного судна. По данным СМИ, Вележева якобы не подчинялась требованию экипажа перед взлетом убрать столик и поставить кресло в вертикальное положение. Инцидент с актрисой произошел в среду, 30 октября.

"Я просмотрел несколько раз этот ролик, и он вызвал у меня определенные вопросы. Для того, чтобы высаживать пассажира, нужны веские основания. Это, прежде всего, в случае, когда он дебоширит или представляет угрозу другим пассажирам", - отметил адвокат.

По его словам, должны быть налицо такие обстоятельства, как несвязная речь, импульсивное, неадекватное поведение, нарушение координации движения и так далее. "Ничего такого здесь нет. Она совершенно спокойно, интеллигентно, адекватно просит полицейских объяснить, за что ее задерживают", - заметил Кучерена.

Он считает, что "если даже актриса что-то сделала не так, не подчинилась требованиям экипажа, то можно, к примеру, ограничиться профилактической беседой, разговорами".

"Конечно, полицейский наряд обязан немедленно прибыть на борт по просьбе командира воздушного судна, но он при этом должен тщательно разобраться в ситуации и только после этого принимать решение о задержании и высадке пассажира", - сказал адвокат.

Лидия Вележева - заслуженная артистка РФ, член генерального совета "Единой России". Снималась в сериалах "Воровка", "Идиот" (по одноименному роману Федора Достоевского), "Клубничка" и других.

Анатолий Кучерена Лидия Вележева МВД Москва Тель-Авив

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