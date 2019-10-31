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Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Коми по факту смерти воспитанницы детского сада возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

Дело расследуется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В СКР отмечают, что по предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки "стало острое развитие заболевания". По мнению следствия, это может указывать на то, что ответственные лица не исполняли свои обязанности как следует, чтобы вовремя обнаружить у ребенка заболевание и оказать ему своевременную медицинскую помощь.

Отмечается, что после того, как будут установлены все обстоятельства произошедшего, следователи дадут правовую оценку действиям лиц, невнимательность которых привела к смерти ребенка.

Коми

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