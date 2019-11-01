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Синоптики допустили появление первых сугробов в Москве в конце ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Устойчивый снежный покров в московском регионе по климатическим характеристикам обычно устанавливается в конце ноября, более точно сказать, как будет в этом году, пока нельзя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас из-за дрейфа климата постоянный снежный покров - по климату - устанавливается в конце ноября", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса". По словам специалиста, прогноз осадков - это большая научная проблема, над которой бьются ученые всего мира.

Если температуру воздуха можно с высокой точностью предсказать за 5-7 дней (до 9 дней к 2026 году), то с осадками все сложнее: они проходят неравномерно, и точность прогноза невысока - не более 3-4 суток (изредка 5 суток), пояснил он.

"На Ленинском идет ливень - на Соколе никто не верит и смеется", - привел Вильфанд в пример разницу в погоде в районах столицы.

Таким образом, резюмировал он, за месяц снегопад не предсказать. "Тут точные даты ни один метеоролог сказать не может. Разве что люди, которые, знаете, близки к космосу... Мы искали таких людей - не нашли", - пошутил Вильфанд.

Ранее Вильфанд также говорил, что россиян в конце 2019 - начала 2020 года ждет так называемая розовая зима: температуры в этот период на территории страны будут преимущественно около или выше нормы.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва

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