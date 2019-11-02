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Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.

Как сообщает УМВД по региону, установлены подозреваемые в вандализме, ими оказались девочки 13, 14 и 15 лет. Несовершеннолетних и родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Полицейские предварительно установили, что повреждены шесть могил.

Школьницы сняли все на видео и сами распространили запись в интернете.

Курская область

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